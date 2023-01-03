Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, Spor Toto 1. Lig’e mi gidiyor?

Süper Lig'de bu sezon birçok maçta Galatasaray'ı ipten alan Bafetimbi Gomis'e sürpriz bir talip var. Fanatik gazetesinin haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fransız golcüyü kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Spor Toto 1. Lig'de ligin zirvesinde yer alan ve Süper Lig yolunda mücadele veren Eyüpspor, gol yollarını Gomis ile güçlendirmeyi hedefliyor.

Ryan Babel'e yıllık 900 bin euro ödeyen İstanbul ekibi, Gomis için de yıllık 1 milyon euro'yu gözden çıkardı. Fransız golcünün durumunun gelecek hafta belli olacağı iddia edildi.

Sivasspor'dan ayrılan Dia Saba ile anlaştığı iddia edilen Eyüpspor'un Gomis konusunda da çok istekli olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekipteki sözleşmesi sezon sonu bitecek Gomis bu sezon 15 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

Gomis'e talip olan Eyüpspor, 1. Lig'de 18 haftada topladığı 38 puanla en yakın takipçilerine 6'şar puan fark atarak ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.