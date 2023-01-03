Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hull City başkan vekili Tan Kesler'den transfer açıklaması
Giriş Tarihi: 3.1.2023 10:39

Hull City başkan vekili Tan Kesler'den transfer açıklaması

Hull City başkan vekili Tan Kesler’den transfer açıklaması

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, transfer iddiaları için konuştu. Oyuncularının transferi konusunda konuşan Kesler, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" dedi.

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, canlı yayında bir programda açıklamalarda bulundu. Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye karşılık verdi.

Takıma yapılacak takviyeler için de konuşan Tan Kesler, Crystal Palace'tan Malcolm Ebiowei için anlaşmaya yakın olduklarını dile getirdi. Tan Kesler açıklamasında, "Malcolm transferi gerçekleşmeye çok yakın. Bugün menajeriyle görüşeceğim." dedi.

Tan Kesler ayrıca, Brighton forması giyen Aaron Connelly ile de ilgilendiklerini açıkladı. (sporx.com)

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Son Dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Baykal fotoğrafının sırrı
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
İzmir’deki vinç kazasında 6 kişi can vermişti! Facianın görüntüleri ortaya çıktı
Yalı müraisi
Müthiş takasta düğümü Türkiye’nin duruşu çözdü
Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Hull City başkan vekili Tan Kesler'den transfer açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA