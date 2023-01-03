İngiltere’yi karıştıran pozisyon! Brentford- Liverpool maçına VAR damga vurdu

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelede verilen VAR kararları gündem oldu. Gtech Community Stadı'nda oynanan 19. hafta maçında ev sahibi ekip, 19. dakikada İbrahima Konate'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken 42. dakikada Yoane Wissa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı da 2-0 Brentford'un üstünlüğü ile sona erdi.

Liverpool'da Alexander Oxlade-Chamberlain 50. dakikada farkı bire indirdi. Brentford, 84. dakikada Bryan Mbeumo ile bir gol daha bularak farkı tekrar ikiye çıkardı.

Premier Lig'de sezona kötü başlayan sonrasında bu maç öncesinde üst üste 4. galibiyet alan Liverpool, 3-1 mağlup olarak galibiyet serisini sürdüremedi. Liverpool, ligde 28 puanda kalırken, Brentford ise bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.

85 YIL SONRA KAZANDI

Öte yandan, altı maçta yenilmeyen ve şu anda ligde rakibinin sadece iki puan gerisinde olan Brentford, 1938'den beri Liverpool'a karşı ilk galibiyetini aldı.

VAR DAMGASI

Yoane Wissa'nın ilk yarıda attığı iki gol de VAR kararı ile iptal edildi. 26. dakikada Brentford'un kullandığı köşe vuruşunda top altıpas içine düştü. Yaşanan karambol sonrası top ağlara gitti. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

KALENİN İÇİNDE OFSAYT

VAR'da pozisyon için inceleme yapıldı. Brentfordlu Ethan Pinnock'un kafa vuruşunda kale içinde ofsaytta bulunan Wissa daha sonrasında topu ağlara gönderiyor. VAR'da yan hakemin verdiği karar geçerli sayıldı.

YİNE İPTAL EDİLDİ

39. dakikada yine bir korner vuruşunda Wissa'nın şutu ağlara gitti. Fakat takım arkadaşının ofsaytta olması sebebiyle gol iptal edildi.

TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ

Brentford'da iki golü iptal edilen Yoane Wissa 42. dakikada etkili bir kafa vuruşu çıkardı. Liverpool kalecisi topu içerden çıkardı. Mücadelenin hakemi, saatine gelen uyarı sonrası golü verdi.

BİR İPTAL DAHA

48. dakikada Liverpool'da defansın arkasına sarkan Nunez kalecinin üstünden şık bir aşırtma kaydetti. VAR'da yapılan inceleme sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KLOPP: MİKRODALGA FIRINIMLA KONUŞMAMA BENZİYOR

Maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Klopp, Brentford yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu: "Üçüncü gol, gol olmamalıydı, bu kadar kolay olmamalı. Futbol oynadıysanız hafif bir şekilde itildiğinizde dengenizi koruyamadığınız için yere düşersiniz. Bu böyledir. Bu son derece açık ve bunu herkes anlayabilir. Aslında bu durum, mikrodalga fırınımla konuşmama benziyor, çünkü onunla konuştuğumda da hiçbir yanıt alamıyorum. (Milliyet)

