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Giriş Tarihi: 3.1.2023

Jorge Jesus'tan derbi öncesi çarpıcı açıklamalar! Kazanamazsak derbinin bir önemi kalmaz...

Samet YÜKSEL
Jorge Jesus’tan derbi öncesi çarpıcı açıklamalar! Kazanamazsak derbinin bir önemi kalmaz...

Portekizli çalıştırıcı, bu sezon vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi ve Crespo’yu özel olarak uyarırken, “Antalya maçında sakin kalın ve sarı kart görmeyin. G.Saray derbisinde size çok ihtiyacım var” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, şampiyonluk hedefini maç maç planlıyor… Oyuncularından da bunu isteyen ve öncelikle Antalya karşılaşmasına konsantre olmalarını isteyen Portekizli çalıştırıcı, "Galatasaray pazar günü. Öncesinde puan cetvelinde zor durumda olan bir takıma karşı oynayacağız. Bizi yenip çıkışa geçmek isteyecekler. Kazanamazsak derbinin bir önemi kalmaz" diye konuşuyor. Ancak kurt hoca, bir yandan da derbi için oyun planları üzerine çalışıyor. Bunun için Crespo ve Ferdi'ye özel uyarılarda bulunuyor. 3'er sarı kartı olan iki futbolcudan sakin kalmalarını isteyen Jesus, "Sakın ama sakın kart görmeyin. Hakemin yanına bile yaklaşmayın. G.Saray maçında size ihtiyacım var" diyerek dikkatli olmalarını istiyor.

3 İSİM YOK ARDA VAR!
GİRESUN ve Trabzonspor yenilgilerini 4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle unutan Fenerbahçe, rotasını Antalya'ya çevirdi. Lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasını kaybederek puan cetvelinde tehlikeli bölgeye yaklaşan rakibini devirip, pazar günkü derbi öncesi kaza yaşamak istemiyor. Fenerbahçe'de Enner Valencia, Luan Peres ve Joao Pedro Antalya'ya götürülmedi. Sakatlığını atlatan Arda Güler ise kafileye dahil edildi.

2022'NİN EN İYİ TAKIMI F.BAHÇE
KANARYA, 2022 yılında çıktığı 34 lig maçında 73 puan toplayarak, en yakın rakibi Başakşehir'e 11 puan fark attı. Geride kalan yılda Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme, Avrupa ve Konferans Ligi olmak üzere 50 maç oynadı. 30 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 9 yenilgi, 11 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandırırken, 49 kez kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçına bugün Antalyaspor karşısında çıkacak.

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Jorge Jesus'tan derbi öncesi çarpıcı açıklamalar! Kazanamazsak derbinin bir önemi kalmaz...
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