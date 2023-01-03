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Giriş Tarihi: 3.1.2023 23:22

Jorge Jesus'tan VAR'a tebrik! Galatasaray maçı öncesi açıkladı...

AA
Jorge Jesus’tan VAR’a tebrik! Galatasaray maçı öncesi açıkladı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Son dakikada rakibin attığı golde rakip forvet ofsayttaydı. Golün hemen öncesinde Samuel'i blokluyordu. Hakemin verdiği iyi bir karardı. Hakemle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı." dedi.

Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, öngördükleri gibi zor bir maç olduğunu söyledi. Antalyaspor'un organize bir takım olduğunu ifade eden Jesus, rakiplerinin harika oyuncularının bulunduğunu ve ilk yarıda kendilerine zorluklar yarattıklarını kaydetti.

İkinci yarıda oyunlarını daha yukarıya çektiklerini dile getiren Jesus, "Saha şartlarına adapte olamadık. Saha şartları futbol oynanması zor, futbol için elverişli değildi. İki takım da olumsuz etkilendi. Onların da teknik anlamda iyi futbolcuları var. Bu saha şartları utanç verici. Böyle sahada maçların oynanmaması gerekiyor. Galip ayrılmayı bildik." dedi.

Karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar olduğunu kaydeden Jesus, "3-1'i yakaladığımız pozisyonda golümüzün neden iptal edildiğini anlamadım. Penaltı doğru karardı. Son dakikada rakibin attığı golde rakip forvet ofsayttaydı. Golün hemen öncesinde Samuel'i blokluyordu. Hakemin verdiği iyi bir karardı. Hakemle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı. 3-1'i yakalasaydık maçı zaten orada bitirecektik." diye konuştu.

Önlerindeki Galatasaray maçının bütün maçlar gibi 3 puan değerinde olduğunu aktaran Jesus, "Galatasaray'a saygı duyuyorum. Ezeli rakibimiz. Ama bugün oynadığımız Antalyaspor'a da saygı duyuyorum. Benim için özel maç yok. Real Madrid'e, Barcelona'ya karşı da oynadım. Her maça 3 puan gözüyle bakıyorum. Galatasaray maçı da 3 puan değerinde ve biz o puanları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Jorge Jesus'tan VAR'a tebrik! Galatasaray maçı öncesi açıkladı...
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