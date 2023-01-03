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Giriş Tarihi: 3.1.2023 10:48

Kamerun'da 'yaş' skandalı! 21 oyuncu testi geçemedi, ihraç edildi

Kamerun’da ’yaş’ skandalı! 21 oyuncu testi geçemedi, ihraç edildi

Afrika Kupası Elemeleri'ne katılacak Kamerun U17 Takımı'na kupa öncesi FIFA tarafından yaş testi yapıldı. Takıma çağrılan 30 oyuncudan 21'inin testi geçemediği ve turnuvadan ihraç edildiği ortaya çıktı.

Afrika temsilcisi Kamerun'un U17 Milli Takımı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Sport News Africa'nın haberine göre bir sonraki Afrika Kupası elemelerine katılma hakkı kazanan Kamerun'un U17 Takımı'na turnuva öncesi FIFA tarafından yaş testi yapıldı. Testin sonuçlarının ardından büyük bir skandal ortaya çıktı.

HEMEN YENİ İSİMLER ALINDI
Teknik direktör Jean Pierra Fiala'nın seçtiği 30 oyuncudan 21'i, yaş belirlemek için yapılan kemik testinden (Söz konusu test yüzde 99 doğru sonuç veriyor.) 17 yaşından daha büyük çıktı. Sonuçların hemen ardından isimleri kamuoyuna açıklanmayan 21 oyuncu, turnuvadan ihraç edildi. 7-12 Ocak tarihleri arasında elemelere ev sahipliği yapacak Kamerun'da teknik ekip, hızlı bir şekilde testlerden geçen yeni futbolcuları takıma dahil etti.

Bu sorunu çözmekte kararlı olan Kamerun'da geçtiğimiz Haziran ayında 44 futbolcunun yaşını küçük gösterdiği tespit edilmişti.

ETO'O MÜCADELE EDİYOR
Ülkenin en büyük futbol efsanelerinden biri olan ve şu an Kamerun'da Futbol Federasyonu Başkanlığı koltuğunda oturan Samuel Eto'o, göreve geldikten sonra yaş sahtekarlığına karşı büyük bir mücadele başlatmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında 44 futbolcunun yaş sahtekarlığı tespit edilmişti. Konuyla ilgili olarak federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşla ilgili yaşananların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu doğrultuda federasyonumuz, futbolun tüm aktörleri ve eğitimcilerini, yaş kategorilerine saygı göstermesini sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. (fanatik)

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Kamerun'da 'yaş' skandalı! 21 oyuncu testi geçemedi, ihraç edildi
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