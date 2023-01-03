Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor, teknik direktörü Çağdaş Atan ile 3 yıllığına yeniden anlaştı
Giriş Tarihi: 3.1.2023 10:23

Kayserispor, teknik direktörü Çağdaş Atan ile 3 yıllığına yeniden anlaştı

Kayserispor, teknik direktörü Çağdaş Atan ile 3 yıllığına yeniden anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübünün Basın Sözcüsü Samet Koç, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek teknik direktör Çağdaş Atan ile görevine 3 yıl daha devam etmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübünün Basın Sözcüsü Samet Koç, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek teknik direktör Çağdaş Atan ile görevine 3 yıl daha devam etmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Koç, yaptığı açıklamada, Atan'ın kendisini kanıtlayan bir teknik adam olduğunu ve Kayserispor'un başında 3 yıl daha devam edecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Atan'ın da sarı-kırmızılı ekipte devam etmek istediği yönündeki düşüncelerini aktaran Koç, "Her iki tarafın da gönlünden geçen buydu. Kayserispor camiasına hayırlı olsun. Kayserispor'un başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarımız gönlünü ferah tutsun." dedi.

Koç, Atan ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planladıklarını dile getirdi.

Sezon başında göreve gelen Çağdaş Atan'ın Kayserispor ile 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Son Dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İzmir’deki vinç kazasında 6 kişi can vermişti! Facianın görüntüleri ortaya çıktı
Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
Baykal fotoğrafının sırrı
Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Yalı müraisi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor, teknik direktörü Çağdaş Atan ile 3 yıllığına yeniden anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA