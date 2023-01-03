Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Merkez Hakem Kurulu, Özgüç Türkalp'in hakemliğini bitirdi! Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a uzun süre maç yok
Giriş Tarihi: 3.1.2023 16:53 Son Güncelleme: 3.1.2023 17:11

Merkez Hakem Kurulu, Özgüç Türkalp'in hakemliğini bitirdi! Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a uzun süre maç yok

Merkez Hakem Kurulu, Özgüç Türkalp’in hakemliğini bitirdi! Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar’a uzun süre maç yok

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp bir daha maç verilmeyeceğini ayrıca Gaziantep FK - Beşiktaş ile Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinin hakemleri Atilla Karaoğlan ile Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp bir daha maç verilmeyeceğini ayrıca Gaziantep FK - Beşiktaş ile Sivasspor-Galatasaray mücadelelerinin hakemleri Atilla Karaoğlan ile Erkan Özdamar'a uzun süre görev verilmeyeceğini duyurdu.

İŞTE MHK'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kamuoyuna Duyurulur;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor-Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor- Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

EN ÇOK OKUNANLAR

500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' çağrısı! Çık açıkla
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
Yalı müraisi
Müthiş takasta düğümü Türkiye’nin duruşu çözdü
Baykal fotoğrafının sırrı
Son Dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak
Yargıtay üyesine kumpas aydınlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Hakem Kurulu, Özgüç Türkalp'in hakemliğini bitirdi! Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a uzun süre maç yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA