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Giriş Tarihi: 3.1.2023 17:54

Sivasspor, Konyaspor maçına hazır

İHA
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı ziyaret ederek "hoş geldiniz" dileklerini iletti.

Konyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
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