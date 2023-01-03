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Giriş Tarihi: 3.1.2023 20:21 Son Güncelleme: 3.1.2023 20:27

Son dakika haberi: Galatasaray VAR kayıtları sonrası suskunluğunu bozdu!

Son dakika haberi: Galatasaray VAR kayıtları sonrası suskunluğunu bozdu!

Son dakika: Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan tartışmalı olaylar sonrası TFF, VAR kayıtlarını yayınlamıştı. Sarı kırmızılı ekip, açıklanan konuşmalarına ardından suskunluğunu bozdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan tartışmalı olaylar sonrası TFF, VAR kayıtlarını yayınlamıştı. Sarı kırmızılı ekip, açıklanan konuşmalarına ardından suskunluğunu bozdu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'şeffaflık ilkesi' gereği, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarındaki iki pozisyona ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve bu maçlarda görev alan hakemler ile ilgili değerlendirmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladık.

Bunu önemli bir adım olarak görmekle birlikte Türk futbolunda adaleti sağlamak adına yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Oynadığımız maça dair sadece bir pozisyonun VAR kaydının değil; başta futbolcumuz Victor Nelsson'un rakip ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyon olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde yaşananların sonuca etkisini daha net bir şekilde herkesin görebileceğine inanıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tutumunu sadece Galatasaray'a değil diğer 18 kulübe de ayırt etmeden uygulayacağına dair inançla bu sezon oynanan ve oynanacak olan tüm maçların VAR kayıtlarının da kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki, sadece Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması bile maçı yöneten orta hakemle ilgili var olan tartışmaların sonlanmasını sağlayacak, bu hafta ve bundan sonra oynanacak karşılaşmalar için adalet arayışımıza ışık tutacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz şeffaflık ve adalet talebine yönelik bu adım için Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür eder, "Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!" arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini ve sonuna kadar bu mücadelenin arkasında duracağımızı belirtmek isteriz.

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Son dakika haberi: Galatasaray VAR kayıtları sonrası suskunluğunu bozdu!
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