Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da antrenman öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı ziyaret etti. Arabam.com Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.