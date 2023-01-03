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Giriş Tarihi: 3.1.2023 10:44

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da Yunus Akgün için karar zamanı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray’da Yunus Akgün için karar zamanı!

Galatasaray'da beklentileri bir türlü karşılayamayan Yunus Akgün için henüz karar verilmedi. Süper Lig ekibi genç yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...

Sezona büyük umutlarla başlayan, ancak beklentileri karşılayamayan, geçtiğimiz haftalarda hocası Okan Buruk'la da problem yaşayan Yunus Akgün'ün, ara transferdeki akıbeti henüz belirsiz.

Kulüple yeni kontrat imzaladıktan sonra sakatlanan, ancak takıma dönmesine rağmen Okan hoca tarafından kadroya alınmayan 22 yaşındaki kanat oyuncusuna Adana Demirspor yine ciddi olarak talip.

Okan hocanın vereceği karara göre, Yunus'un bir kez daha kiralanması gündeme gelebilir. Ancak başarılı teknik adamın, genç oyuncuyla ilgili bir süre daha bekleyip kararını öyle vermek istediği belirtiliyor. (sporx.com)

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Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da Yunus Akgün için karar zamanı!
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