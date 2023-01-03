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Giriş Tarihi: 3.1.2023 13:56

Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas çalışmasının ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden idmanın son bölümünde ise oyuncular çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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