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Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:52 Son Güncelleme: 4.1.2023 10:59

Cimbom'un sağına Dodi Lukebakio! Opsiyonlu teklif yapılacak

Cimbom’un sağına Dodi Lukebakio! Opsiyonlu teklif yapılacak

Yunus Akgün'ün beklenen performansı ortaya koyamaması nedeniyle arayışlara başlayan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Dodi Lukebakio'yla yakından ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Sarı kırmızılılar Süper Lig'de 16 hafta sonunda zirvenin sahibi oldu.Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapan Cimbom, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte şu ana kadar taraftarını mutlu edecek sonuçlar aldı.

Aslan topladığı 33 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer alıyor.Galatasaray'da ocak ayına girilmesiyle birlikte gözler bir yandan da transfere çevrildi.

Sarı kırmızılılar kış transfer döneminde nokta atışı hamleler yapmak istiyor.Aslan, kadroya yapılacak takviyelerle birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, transfer istediği bölgeleri yönetime iletmişti.Sarı kırmızılı idareciler de bu doğrultuda harekete geçti.Cimbom'un gizli yürüttüğü transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı. (Fotomaç)

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Cimbom'un sağına Dodi Lukebakio! Opsiyonlu teklif yapılacak
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