Cimbom’un sağına Dodi Lukebakio! Opsiyonlu teklif yapılacak

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.Sarı kırmızılılar Süper Lig'de 16 hafta sonunda zirvenin sahibi oldu.Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapan Cimbom, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte şu ana kadar taraftarını mutlu edecek sonuçlar aldı.

Aslan topladığı 33 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer alıyor.Galatasaray'da ocak ayına girilmesiyle birlikte gözler bir yandan da transfere çevrildi.

Sarı kırmızılılar kış transfer döneminde nokta atışı hamleler yapmak istiyor.Aslan, kadroya yapılacak takviyelerle birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, transfer istediği bölgeleri yönetime iletmişti.Sarı kırmızılı idareciler de bu doğrultuda harekete geçti.Cimbom'un gizli yürüttüğü transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı. (Fotomaç)