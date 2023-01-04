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Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:12 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:16

Fernando Muslera Gönüllerin de kaptanı oldu! Muslera'dan anlamlı hareket...

MEHMET ÖZCAN
Fernando Muslera Gönüllerin de kaptanı oldu! Muslera’dan anlamlı hareket...

Galatasaray yönetimi, 7-0 kazanılan Medpipol Başakşehir maçı sonrası ilk 11’e 250’şer bin TL prim verme kararı aldı. Ancak Fernando Muslera devreye girince gençler de dahil herkes 150 bin TL’yi cebine koydu. Uruguaylı eldiven, bu anlamlı hareketiyle gönülleri fethetti.

Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Fernando Muslera, uzun zamandır sarı-kırmızılı takımın 1. kaptanı konumunda. Geçen sezon maaşlarda sıkıntı yaşanan dönemde bazı yabancılara erken ödeme yapıldığını öğrenen Muslera, "Ayrım olmasın, herkese aynı zamanda maaşlar ödensin" çıkışını yapmıştı. Uruguaylı 1 numara, bu sezon ise prim konusunda ortaya koyduğu tavırla takım arkadaşlarının takdirini kazandı. İşte detaylar...

UYGULAMA SİVAS MAÇINDA DA DEVAM ETTİ
Dünya Kupası arasından önce Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da yönetim, oyuncuları primle ödüllendirdi. İlk 11 çıkan isimlere 250'şer bin TL verilmesine karar verildi. Muslera, devreye girdi ve "Biz bir takımız. Oynayan oynamayan herkes aynı primi alsın'' dedi. Altyapıdan bu sezon A Takım'a dahil olan isimler bile 36 yaşındaki eldiven sayesinde aynı primi (150 bin TL) cebine koydu. Bu uygulama, Sivas galibiyetinden sonra verilen primde de devam etti.

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Fernando Muslera Gönüllerin de kaptanı oldu! Muslera'dan anlamlı hareket...
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