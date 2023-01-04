Fernando Muslera Gönüllerin de kaptanı oldu! Muslera’dan anlamlı hareket...

alatasaray'da 12. sezonunu geçiren Fernando Muslera, uzun zamandır sarı-kırmızılı takımın 1. kaptanı konumunda. Geçen sezon maaşlarda sıkıntı yaşanan dönemde bazı yabancılara erken ödeme yapıldığını öğrenen Muslera, "Ayrım olmasın, herkese aynı zamanda maaşlar ödensinçıkışını yapmıştı. Uruguaylı 1 numara, bu sezon ise prim konusunda ortaya koyduğu tavırla takım arkadaşlarının takdirini kazandı. İşte detaylar...Dünya Kupası arasından önce Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da yönetim, oyuncuları primle ödüllendirdi. İlk 11 çıkan isimlere 250'şer bin TL verilmesine karar verildiMuslera, devreye girdi ve "Biz bir takımız. Oynayan oynamayan herkes aynı primi alsın'' dedi. Altyapıdan bu sezon A Takım'a dahil olan isimler bile 36 yaşındaki eldiven sayesinde aynı primi (150 bin TL) cebine koydu. Bu uygulama, Sivas galibiyetinden sonra verilen primde de devam etti.