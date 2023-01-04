Galatasaraylı Lucas Torreira’nın acı günü

Torreira'nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü Uruguay'a gittiğini ve Ankaragücü maçında kadroda yer almayacağını duyuran Galatasaray, oyuncunun anneannesi Susana Acosta'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yayımlanan taziye mesajında, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lucas Torreira'nın anneannesi Susana Acosta'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. (Hürriyet)