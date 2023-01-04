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Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:02

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın acı günü

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira'nın anneannesi Susana Acosta'nın vefat ettiği duyurdu.

Torreira'nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü Uruguay'a gittiğini ve Ankaragücü maçında kadroda yer almayacağını duyuran Galatasaray, oyuncunun anneannesi Susana Acosta'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yayımlanan taziye mesajında, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lucas Torreira'nın anneannesi Susana Acosta'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. (Hürriyet)

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Galatasaraylı Lucas Torreira'nın acı günü
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