Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepeli Emir Ortakaya, istikrarıyla dikkat çekiyor
Giriş Tarihi: 4.1.2023 13:07

Göztepeli Emir Ortakaya, istikrarıyla dikkat çekiyor

Göztepeli Emir Ortakaya, istikrarıyla dikkat çekiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Emir Ortakaya, bu sezon sarı-kırmızılı takımda gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkatleri çekiyor.

İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen savunma oyuncusu Emir Ortakaya, sezon başında Fenerbahçe'den Göztepe'ye kiralık olarak transfer olmuştu. 18 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ortakaya, bu sezon Göztepe formasıyla 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 maça çıkarken, bu maçlarda bin 684 dakika süre aldı ve takımının en fazla sahada kalan oyuncusu oldu. Böylece genç oyuncu, gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettirmeye başladı ve ligin belli bölümlerinde Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu geri çağıracağı da iddia edilmişti. Öte yandan başarılı defans oyuncusu, bu süreçte skor üretmezken 4 de sarı kart gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları açıklandı! Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu?
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde skandal! Kılıçdaroğlu'nun 'Özerklik' isteyen danışmanı Türk bayraklarını kaldırttı
Burcuvaazi
500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
Babacan ile Davutoğlu aynaya bakmıyor mu?
Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor!
PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama
Gazeteci, siyasetçiyi alkışlar mı?
Erdoğan’ın verilmiş sadakası varmış
SON DAKİKA: Özel okul ücretleri artış oranı 2023: Yeni zamlı özel okul fiyatları duyurulacak! Gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de...
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepeli Emir Ortakaya, istikrarıyla dikkat çekiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA