Kayserispor’un konuğu Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde son 2 maçını kaybeden ev sahibi Kayserispor, kötü gidişe son vermek istiyor. Son maçında Trabzonspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla deviren Karagümrük de galibiyet serisi yalamak amacında...
Maç öncesinde Kayserispor ligde topladığı 23 puanla 8, Fatih Karagümrük ise 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Shukurov, Ozdoev, Levent, Ricci, Kouassi, Borini, Diagne