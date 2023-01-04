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Giriş Tarihi: 4.1.2023 16:07

Kayserispor'un konuğu Fatih Karagümrük | CANLI

Kayserispor’un konuğu Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde son 2 maçını kaybeden ev sahibi Kayserispor, kötü gidişe son vermek istiyor. Son maçında Trabzonspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla deviren Karagümrük de galibiyet serisi yalamak amacında... Maç öncesinde Kayserispor ligde topladığı 23 puanla 8, Fatih Karagümrük ise 16 puanla 12. sırada yer alıyor.  Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde son 2 maçını kaybeden ev sahibi Kayserispor, kötü gidişe son vermek istiyor. Son maçında Trabzonspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla deviren Karagümrük de galibiyet serisi yalamak amacında...

Maç öncesinde Kayserispor ligde topladığı 23 puanla 8, Fatih Karagümrük ise 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

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İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Shukurov, Ozdoev, Levent, Ricci, Kouassi, Borini, Diagne

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Kayserispor'un konuğu Fatih Karagümrük | CANLI
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