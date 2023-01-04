Okan Buruk'tan önemli açıklamalar! "Türkiye'de ilk defa bir takım..."

"GALATASARAY ÜZERİNE OYNANAN OYUNLARIN KARŞISINDAYIZ"

Açıklanan VAR kayıtlarıyla ilgili de konuşan Buruk, "Sivas maçına kadar aleyhine en çok hata yapılan takım kim derseniz herkes Galatasaray derdi. Trabzon maçı var, Alanya maçı zaten rezaletti. O hakem bile 3-4 hafta sonra sahalara döndü. Orada ne konuşulduğunu da bilmiyoruz. Yakın zamanda geçmişe dönük de yayınlayabilirler. İkincisi ise Sivas takımının serzenişi, söylemleri çok haklı. Kim olsa aynı şeyi söylerdi. Biz de rahatsızız. 50'nci dakika 1-1 olacak. Bu Galatasaray için hiçbir şey değil. Maç devam edecek, belki Galatasaray, belki Sivas kazanacak. Bu konudan en çok rahatsız olan biziz. En başından beri adalet isteyen bir kulübüz. Türkiye'de de ilk defa bir takım aleyhine yapılan hatadan sonra çıkıp açıklama yaptı ama bu sene de lehimize yapılan tek hataydı bu. Aleyhimize yapılanlar görülmedi. Pozisyon gereği hiçbirimiz anlamadık ne verildiğini Sivas maçında. Herkes haklı konuştu. Biz de aynı şekilde bunu kabul ediyoruz. Biz normal oyun şartlarından oyunun oynanmasını istiyoruz. Bizim lehimize verilmeyen penaltılar, gösterilmeyen görüntüler… Bunlar hiçbir zaman gündem olmadı ama bir hata gündem oldu. Pozisyon gereği gündem olmasında da haklı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray üzerine oynanan oyunların da karşısındayız. Hakemin hatasını kabul eden ilk kulüp Galatasaray'dır. Herkes oyuna odaklansın. İnsanlar arasında zorluk çıkartma, birbirine düşürmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Alanya maçı sonrası çok tepki göstermiştim o da yanlıştı belki ama her ayağına basılan takım da rahatsız. Bu VAR açıklama durumu milat oldu. Her hafta görüntüler konacaktır. Çizgileri de tartışmamız gerekiyor. Nasıl çizildi, nasıl koyuldu incelenmesi gerekiyor. Bakıyorsunuz çizgiye ofsayt değil gibi ama ofsayt gözüküyor. Bunların da incelenmesi gerekiyor. Herkes bir şekilde adalet istiyor. Futbolun güzelliklerinden biri de bu kadar konuşulması. Bunların hepsi olacak ama demek istediğim herkesin istediği TFF'nin de bundan sonraki haftalarda eşit şekilde yaklaşması" açıklamasında bulundu.