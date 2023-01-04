Okan Buruk'tan önemli açıklamalar! "Türkiye'de ilk defa bir takım..."

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını ve bunu başardıklarını aktararak, "İç saha maçlarında oyun anlayışımız maçın başında dominant bir oyundu. Erken bir gol yedik, sarsıldık ve sonrasında bu oyunu devam ettirdik. 2-1 sonrası zaman zaman rakibimize çok fazla topa sahip olma ve pozisyon verdik. Bugün genel olarak kadro yapımızda büyük eksiklerimiz vardı, bunun farkındayız. Bunun yanında stres, baskı, liderlik… Bu baskıları da bir yerde hissettik. En büyük sıkıntımız bu tür maçlarda pozisyonları sonlandırmamız gerekiyor. Yanlış tercihler yaptık. 3'üncü golü atmayınca da rakibi de ortak ediyorsunuz. Üst üste 6'ıncı galibiyetimiz; hedefimiz buydu ve bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.
"FİZİKSEL ZORLUKLAR YAŞADIK"
Oyuncuların performans düşüklüğü ile ilgili gelen bir soruya ise Buruk, "Burada Dünya Kupası maçına gidenlerin eksikliğini yaşadık. Kısa sürede fiziksel yüklenme şansımız olmadı, kupa maçıyla başladık ara sonrası. Sakatlıklar, hastalıklar yaşadık. Dünya Kupası sonrası çok hızlı bir takvim başladı. Dünya Kupası öncesi diriliği yakalayamadık. Bundan sonraki haftalarda tek maça döndüğünde daha ciddi şekilde çalışma şansımız olacak onlarla. Yakalamaya çalışacağız. Maç oynadıkça kendi performanslarını bulmaya çalışıyoruz. 30-40 dakika performans sonrası fiziksel zorluklar yaşadık, bunu ben de gördüm. Çok fazla eksik var. Bunu da oyun içinde zaman zaman hissettik" şeklinde cevap verdi.
"GALATASARAY ÜZERİNE OYNANAN OYUNLARIN KARŞISINDAYIZ"
Açıklanan VAR kayıtlarıyla ilgili de konuşan Buruk, "Sivas maçına kadar aleyhine en çok hata yapılan takım kim derseniz herkes Galatasaray derdi. Trabzon maçı var, Alanya maçı zaten rezaletti. O hakem bile 3-4 hafta sonra sahalara döndü. Orada ne konuşulduğunu da bilmiyoruz. Yakın zamanda geçmişe dönük de yayınlayabilirler. İkincisi ise Sivas takımının serzenişi, söylemleri çok haklı. Kim olsa aynı şeyi söylerdi. Biz de rahatsızız. 50'nci dakika 1-1 olacak. Bu Galatasaray için hiçbir şey değil. Maç devam edecek, belki Galatasaray, belki Sivas kazanacak. Bu konudan en çok rahatsız olan biziz. En başından beri adalet isteyen bir kulübüz. Türkiye'de de ilk defa bir takım aleyhine yapılan hatadan sonra çıkıp açıklama yaptı ama bu sene de lehimize yapılan tek hataydı bu. Aleyhimize yapılanlar görülmedi. Pozisyon gereği hiçbirimiz anlamadık ne verildiğini Sivas maçında. Herkes haklı konuştu. Biz de aynı şekilde bunu kabul ediyoruz. Biz normal oyun şartlarından oyunun oynanmasını istiyoruz. Bizim lehimize verilmeyen penaltılar, gösterilmeyen görüntüler… Bunlar hiçbir zaman gündem olmadı ama bir hata gündem oldu. Pozisyon gereği gündem olmasında da haklı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray üzerine oynanan oyunların da karşısındayız. Hakemin hatasını kabul eden ilk kulüp Galatasaray'dır. Herkes oyuna odaklansın. İnsanlar arasında zorluk çıkartma, birbirine düşürmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Alanya maçı sonrası çok tepki göstermiştim o da yanlıştı belki ama her ayağına basılan takım da rahatsız. Bu VAR açıklama durumu milat oldu. Her hafta görüntüler konacaktır. Çizgileri de tartışmamız gerekiyor. Nasıl çizildi, nasıl koyuldu incelenmesi gerekiyor. Bakıyorsunuz çizgiye ofsayt değil gibi ama ofsayt gözüküyor. Bunların da incelenmesi gerekiyor. Herkes bir şekilde adalet istiyor. Futbolun güzelliklerinden biri de bu kadar konuşulması. Bunların hepsi olacak ama demek istediğim herkesin istediği TFF'nin de bundan sonraki haftalarda eşit şekilde yaklaşması" açıklamasında bulundu.
"MAÇLARI KAZANARAK YOLA DEVAM ETMEK EN İYİ YAPACAĞIMIZ ŞEY"
Takımdaki oyuncuların durumu hakkında Buruk, "Mertens iyi bir profesyonel. Çabuk katıldı aramıza, uzun bir aradan sonra ilk geldiğinde. Şimdi de aynı şeyi yaşıyoruz. Fiziksel olarak Rashica da daha performansını yakalayamadı. Hastalıkları hala devam eden oyuncular var. Oyuncularla ekstra çalışmalar yapacağınız bir ara yok. Fikstür çok sıkı oldu. Maçları kazanarak yola devam etmek en iyi yapacağımız şey. Tek maç haftasına döndüğümüzde de oyuncularımızı fiziksel olarak hazır hala getirmek en önemli dileğimiz" dedi.
Buruk, Mauro Icardi ve Lucas Torreira ile ilgili ise "Icardi bugün grup çalışmasında bütün antrenmanlara katıldı. Yarın takımla yüzde yüz antrenmanlarını yapacak. Fenerbahçe maçına hazır hale getirmeye çalışacağız. Torreira'nın ise cuma antrenmanına katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.