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Giriş Tarihi: 4.1.2023 13:28

Pure Concept, Ümraniyespor’a sponsor oldu

DHA
Pure Concept, Ümraniyespor’a sponsor oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hangi Kredi Ümraniyespor, yeni sponsorluk anlaşması imzaladı. Global armatür markası Pure Concept, Süper Lig takımlarından Ümraniyespor’un yeni sponsoru oldu.

Pure Concept CEO'su Ömer Faruk Kumru, "Amacımız sadece ticari başarılar elde etmek değil, sosyal ve kültürel alanlarda da toplumumuza faydalı olmak en büyük arzumuz. Süper Lig takımlarımızdan Ümraniyespor'a sponsor olarak Türk futboluna katkı sağlamak istedik. Ümraniyespor'umuza Süper Lig'de başarılar diliyorum. Bize bu fırsatı veren kulüp başkanımız Sayın Tarık Aksar Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

ŞİRKET HAKKINDA
Pure Concept, İstanbul merkezli banyo ve mutfak armatürleri markası olarak sektörde faaliyet gösteriyor. 35 yıllık geçmişe sahip şirket, 2014 yılında sıra dışı banyo ürünleri tasarlayarak alışılmışlığın dışına çıkıyor. 'Pure Banyo' markasını kuran şirket, 2018 yılında 'Pure Concept' markasını sektöre kazandırdı. Kısa süre içinde ürün gamını genişleten marka, tasarımlarını beş yıl içinde dünyanın dört bir yanındaki binlerce banyo ve mutfağa ulaştırdı.

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Pure Concept, Ümraniyespor’a sponsor oldu
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