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Giriş Tarihi: 4.1.2023 22:23 Son Güncelleme: 4.1.2023 22:24

Süper Lig Puan Durumu: TFF ile 4 Ocak Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu Nasıl? 17. Hafta fikstür ve maç sonuçları

Süper Lig Puan Durumu: TFF ile 4 Ocak Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu Nasıl? 17. Hafta fikstür ve maç sonuçları

Süper Lig Puan Durumu Tablosu, bugün oynanan kritik Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı sonrasında sarı-kırmızılıların 2-1’lik galibiyeti sonrasında liderlik koltuğuna oturan takımı merak eden futbolseverler TFF ile 4 Ocak Süper Lig puan durumu sıralaması tablosu nasıl? şeklindeki soruya cevap arıyor. İşte güncel Süper Lig puan durumu sıralaması ve tüm detaylar.

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı sonrasında futbolseverler tarafından güncel Süper Lig puan durumu sıralaması merak edilerek TFF ile 4 Ocak Süper Lig puan durumu sıralaması tablosu nasıl? sorusu yoğun olarak araştırılıyor.

4 OCAK SÜPER LİG PUAN DURUMU SIRALAMASI TABLOSU NASIL?

Süper Lig puan durumu tablosu ve tüm bilgiler şöyle;

SÜPER LİG PUAN DURUMU CETVELİ

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

GALATASARAY GALİBİYET SERİSİNİ 8'E ÇIKARDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle galibiyet serisini 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 6'sını ligde, 2'sini de kupada kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki galibiyet serisine de devam etti.

Aslan bu maçla birlikte 6'sı Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 6'ya çıkardı.



Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

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Süper Lig Puan Durumu: TFF ile 4 Ocak Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu Nasıl? 17. Hafta fikstür ve maç sonuçları
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