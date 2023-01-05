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Giriş Tarihi: 5.1.2023 11:47

Fenerbahçe derbilerinin en deneyimlisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 26 maça çıktı

İHA
Fenerbahçe derbilerinin en deneyimlisi Fernando Muslera, Fenerbahçe’ye karşı 26 maça çıktı

Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 26 maçla derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 22'si Süper Lig, 3'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 26 kez Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Deneyimli kaleci ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.

Muslera'nın oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray, 9 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe de 1'i TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 8 defa rakibini mağlup etti. 9 mücadele ise berabere sona erdi.

36 yaşındaki kaleci, bu sezon 15'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 müsabakada görev aldı ve kalesinde 12 gol gördü.

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Fenerbahçe derbilerinin en deneyimlisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 26 maça çıktı
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