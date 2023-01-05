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Giriş Tarihi: 5.1.2023 12:51

Kadın ligleri temsilcilerinden Büyükekşi'ye ziyaret

AA
Kadın ligleri temsilcilerinden Büyükekşi’ye ziyaret

Kadınlar 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete Bağcılar Evren Spor Başkanı Mehmet Sirkeci, Başkan Yardımcısı Ali Kemal Yılmaz, Tuzla Sahil Spor Kulübü Başkanı Kayhan Acar, Beylerbeyi Spor A.Ş. Pendik Çamlık Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Çağdaş Töre ve Çatalca Belediye Spor Teknik Sorumlusu Şener Yiğit katıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve FGD İdari Koordinatörü Sertan Kıragası'nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye'de kadın futbolunun geliştirilmesi için fikir alış verişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuk kadın ligleri temsilcilerine A Milli Takım forması takdim etti.

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Kadın ligleri temsilcilerinden Büyükekşi'ye ziyaret
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