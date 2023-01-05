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Giriş Tarihi: 5.1.2023 15:59

Kayserispor'da imza töreni ertelendi! Çağdaş Atan'ın imza töreni haftaya kaldı...

İHA
Kayserispor’da imza töreni ertelendi! Çağdaş Atan’ın imza töreni haftaya kaldı...

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile gerçekleştirilen anlaşmanın basın huzurunda yinelenmesi adına düzenlenen imza töreni ileri bir tarihe ertelendi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan için tertip edilen imza töreni bir kez daha ertelendi. Karagümrük maçı öncesinde basın huzurunda imzaların atılması adına planlanan sonrasında sarı kırmızılı futbolcuların konsantrasyonunun bozulmaması adına bugüne tehir edilen imza töreni, haftaya kaldı.

Karagümrük karşısında ağır bir yenilgi alan ve moral bozukluğu yaşayan Kayserispor'da imza töreninin tarihi açıklandı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada imza töreninin önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Sivasspor maçı öncesinde RHG Enertürk Enerji stadında gerçekleştirileceği duyuruldu.

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Kayserispor'da imza töreni ertelendi! Çağdaş Atan'ın imza töreni haftaya kaldı...
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