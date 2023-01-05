Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor Yiğıdo’ya diş geçiremedi
Giriş Tarihi: 5.1.2023

Konyaspor Yiğıdo’ya diş geçiremedi

Konyaspor Yiğıdo’ya diş geçiremedi

Muhammet Demir’in golüne Sivasspor, Gradel ile karşılık verdi. Hadziahmetovic’in ağları bulan vuruşuna da cevap Charisis’ten geldi

Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen ancak bu süreçte sadece 1 kez kazanabilen Arabam.com Konyaspor, sahasında 2 kez öne geçtiği karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın 21. dakikasında yeşil-beyazlılar, Muhammet Demir'in sert şutundan bulduğu golle öne geçti. 33'te ise Njie'nin yerde kalması sonucu konuk takım penaltı kazandı, atışı kullanan Gradel meşin yuvarlağı filelere yollayıp eşitliği yakaladı. İkinci devrede de dengeli bir oyun vardı. 56'da Amir Hadziahmetovic, Konya'yı yeniden üstünlüğe taşıdı. 79'da sahneye çıkan Charilaos Charisis de topa gelişine plase vurarak ağları sarsıp sonucu belirledi: 2-2. Konyaspor puanını 26, Sivasspor ise 15'e yükseltti. Yiğidolar küme düşme hattından kurtulamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi şartları açıklandı! İşte orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı
EMEKLİ ZAMMI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Başkan Erdoğan'dan ek zam açıklaması! SSK, BAĞKUR emekli maaşı hesaplama ile emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Son dakika haberleri: Galatasaray geriden gelerek Ankaragücü’nü yıktı! Aslan derbiye lider gidiyor…
Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurdu! Asgari ücrete yeni destek müjdesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Diyarbakır' tepkisi: Bay Kemal niye konuşmuyorsun?
DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde skandal! Kılıçdaroğlu'nun 'Özerklik' isteyen danışmanı Türk bayraklarını kaldırttı
Burcuvaazi
Evde bakım maaşı 2023 zammı açıklandı! Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor Yiğıdo’ya diş geçiremedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA