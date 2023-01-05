Konyaspor Yiğıdo’ya diş geçiremedi

Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen ancak bu süreçte sadece 1 kez kazanabilen Arabam.com Konyaspor, sahasında 2 kez öne geçtiği karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın 21. dakikasında yeşil-beyazlılar,bulduğu golle öne geçti. 33'te ise Njie'nin yerde kalması sonucu konuk takım penaltı kazandı, atışı kullananİkinci devrede de dengeli bir oyun vardı. 56'da Amir Hadziahmetovic, Konya'yı yeniden üstünlüğe taşıdı. 79'da sahneye çıkanağları sarsıp sonucu belirledi: 2-2. Konyaspor puanını 26, Sivasspor ise 15'e yükseltti. Yiğidolar küme düşme hattından kurtulamadı.