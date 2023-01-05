Trabzonspor, Karagümrük'te kiralık forma giyen oyuncusu Kouassi'yi eski kulübü Wuhan Zall'a gönderme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kulüplerin yazışmaları sürerken, bir başka Çin ekibi de teklifini iletti.yazışmalarda bu kulübün ön planda olduğu öğrenildi. Trabzonspor, bedelsiz kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinde olan 2022-23 sezonu için 1 milyon Euro garanti ücret ve 400 bin Euro imza parasını ödememek şartıyla fesih yapacak.FARKLI Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle sarsılan Trabzonspor, bugün taraftarının önünde Giresun'u yenerek moral depolamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı konuşmadadedi.