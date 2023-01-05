Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF 1. Lig ekibi Altay'a Prekazi morali
Giriş Tarihi: 5.1.2023 12:50 Son Güncelleme: 5.1.2023 12:50

TFF 1. Lig ekibi Altay'a Prekazi morali

DHA
TFF 1. Lig ekibi Altay’a Prekazi morali

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay, Antalya kampında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi'nin ziyaretiyle moral buldu.

Siyah-beyazlı kulüpte 1991-92 sezonunda forma giyen 65 yaşındaki eski futbolcu, İzmir'in köklü kulübü Altay'ı unutmadı. Antalya kampında antrenmanı takip edip teknik direktör Sinan Kaloğlu, sportif direktör Tuna Üzümcü ve teknik ekiple sohbet eden Prekazi, Altay'da yaşadığı anıları yad ederek duygusal anlar yaşadı.

Galatasaray'ın 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynadığı kadronun önemli oyuncularından biri olan Arnavut asıllı Kosovalı eski krampon, İzmir'de Altay forması giydiği günleri unutamadığını dile getirdi.

Cevad Prekazi özellikle, serbest vuruşlardaki ustalığı, asistleri ve sol ayağıyla yaptığı sert vuruşlarıyla tanınıyordu. O dönem Altay formasıyla 8 lig, 1 kupa maçında görev yapan Prekazi, siyah-beyazlı formayla kupa ve ligde 1'er kez gol sevinci yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit! "Odana geleceğim ilk gördüğüm yerde..."
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi şartları açıklandı! İşte orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı
EMEKLİ ZAMMI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Başkan Erdoğan'dan ek zam açıklaması! SSK, BAĞKUR emekli maaşı hesaplama ile emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Seçmenin kadar konuş
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı
Erdoğan’dan bir günde 4 müjde
Ne tapusu? Şaşkın mısınız?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF 1. Lig ekibi Altay'a Prekazi morali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA