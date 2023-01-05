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Giriş Tarihi: 5.1.2023 12:52

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 4 genç futbolcu Antalya kampına dahil edildi

AA
TFF 1. Lig ekibi Altınordu’da 4 genç futbolcu Antalya kampına dahil edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 19 yaş altı takımından 4 futbolcunun Antalya'daki kampın kadrosuna alındığı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Altınordu'nun akademi sporcuları Furkan Yöntem, Mustafa Kocabaş, Mustafa Karaman ve Hasan Berat Kayalı'nın da kamp kadrosunda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Işık Yumurta ile sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, 12-19 yaşındaki 115 sporcuya ileri futbol eğitimi verdiklerini belirterek, "Burada biz onlara komple bir eğitim veriyoruz. Şu anda ben bu işi bir yerden aldım, götürüyorum. Bu sistemi Türk halkına armağan edeceğiz. Bu toprakların çocuklarına destek olmak isteyenlerden karınca kararınca destek olmalarını isteyeceğiz. Işık Yumurta olarak bize, çok önemli gördüğümüz protein desteği vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

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TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 4 genç futbolcu Antalya kampına dahil edildi
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