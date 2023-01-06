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Giriş Tarihi: 6.1.2023 14:51 Son Güncelleme: 6.1.2023 15:10

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 2028'deki seçimlerde başkan adayıyım

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 2028’deki seçimlerde başkan adayıyım

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Sorumlusu Emre Kocadağ, 2028 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adayı olacağını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Asbaşkan ve Futbol Sorumlusu Emre Kocadağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Emre Kocadağ, çok kritik bir dönemde yönetim olarak göreve talip olduklarını belirtirken, kulübün son durumu ve transferlerle ilgili düşüncelerini anlattı

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde: "En kritik dönemde göreve talip olduk. Ateşten gömlek giydik. Bizim ile çalışan birçok arkadaş kaçıp, kayıplara karıştı. Şimdi sosyal medyada yarattıkları trollerle bize saldırıyorlar."

"2028'DE BAŞKAN ADAYIYIM"
"Şimdiden kaç başkan adayı ortaya çıkıyor neden?Çünkü ışığı gördüler. Aslında gösterdik. Maaşlar ödeniyor. Futbolcuların alacaklarında sıkıntı yaşanmıyor. Mali disiplin ve denge oluştu. Bu durumda aday olmak istiyorlar. Ben de 2028'deki seçimler için başkan adayıyım."

"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"
"Transferlerle ilgili olarak teknik direktörümüz Şenol Güneş, takviye istiyor. Takımımıza 4-5 güç katacak transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamız ne istiyorsa hepsini yapacağız. Bunun için paramız da var, gücümüz de. Taraftarımız merak etmesin, bu konuda rahat olsunlar. 4 yılda bir şampiyonluk ortalaması yakaladık. Kupalar aldık. Bakın bakalım, en büyük rakiplerimizden Fenerbahçe kaç senedir şampiyonluk göremedi."

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
"Bizim için 'Sessiz kalıyorlar, yumruğunu masaya vurmuyorlar' deniyor. Üç büyüklerin kafa kafaya yarışta olduğu dönemde, şampiyon olduk.Hem de averajla... Aynı şekilde şampiyonluk vermişliğimiz de vardı. Demek ki, yönetim lobimizin gücünü göstermişiz. Bu durumda Beşiktaş'a kim yüzde kaç şans verirdi. Biz mutlu sona ulaşmasını bildik. Yine şampiyon olacağız."

"3-5 YETERSİZ HAKEME KALAMAYIZ"
"Genç ve eğitimli nüfusa sahibiz.Hep aynı hakemler dönüp duruyor. Spor akademileri var. Burdaki öğrencilerden seçme yapacaksın. Kaliteli eğitim vereceksin. Ayrıca futbolu erken bırakanları da ekleyeceksin. Geniş hakem havuzu olacak. Böyle üç beş yetersiz hakeme kalmayacaksın. Bir de, babadan oğula geçen hakemleri anında göndereceksin. Böyle bir şey kabul edilebilir değil." (Hürriyet)

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