Galatasaray taraftarı, Socios’da rekor kırdı

Socios'dan yapılan açıklamaya göre, $GAL fan token sahibi taraftarlar, Socios uygulamasında dünya devlerini de geride bıraktı. İçlerinde Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Milan, Inter, Juventus, Manchester City ve Arsenal'ın da olduğu 170'in üzerinde spor takımının yer aldığı Socios'da uygulamasında Galatasaray taraftarları fark yarattı.

2019 yılında Socios'da ailesine katılarak fan token çıkaran ilk Türk takımı olan Galatasaray, $GAL fan token sahiplerine bugüne kadar birçok deneyim ve ödüllerin kapılarını açtı. Sadece Türkiye içinde değil 70'den fazla ülkede sarı-kırmızılı kulübe desteklerini gösteren $GAL fan token sahibi taraftarlar, bugüne kadar Dries Mertens'in forma numarası, Fernando Muslera'nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma dizaynı, ilk 11'in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada söz hakkı sahibi oldu.

1.8 milyondan fazla sporseverin yer aldığı Socios uygulaması içerisinde $GAL fan token sahipleri, sadece takımları adına karar vermedi, birbirinden değerli ödül ve deneyimlerin de sahibi oldu. UEFA Kupası'nın yıl dönümünde efsanelerle tanışan $GAL fan token sahipleri, Galatasaray'ın iç saha maçlarında VIP biletler ve locada maç izleme hakkı elde etti.

MERTENS'İN FORMA NUMARASI 76 FARKLI ÜLKEDEN OYLANMIŞTI

Socios ile Galatasaray Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını taraftarlara seçtirmişti. Socios uygulamasını indirerek $GAL fan token alan taraftarlar, uygulama üzerinden yapılan ve bugüne kadar en fazla etkileşim alan oylama ile Belçikalı oyuncunun sarı-kırmızılı formasının numarasını belirlemişti.

Türkiye dışında 75 farklı ülkeden Galatasaray'ın resmi fan tokenı $GAL sahibi futbolseverler, 10, 16 ve 21 forma numaraları arasından 10 numarayı tercih etmiş, 24 saat süren oylamaya binlerce taraftar katılmıştı.