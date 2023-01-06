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Giriş Tarihi: 6.1.2023 09:50

Galatasaray'da Berkan Kutlu rüzgarı esiyor!

Galatasaray’da Berkan Kutlu rüzgarı esiyor!

Galatasaray'da Berkan Kutlu son maçlarda gösterdiği performansla yeniden gönülleri kazandı. Sezon başında ayrılık için topun ağzında olan 24 yaşındaki orta saha gitmedi, savaştı sonunda gönülleri fethetti.

Geçen sezon kötü giden lig performansının ardından tepkiler de yerli oyuncular üzerinde yoğunlaşırken ilk sırada da Berkan Kutlu vardı. Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan milli futbolcu, sezon sonunda ayrılacaklar listesinin de zirvesindeydi. Sarı-kırmızılılar takımı yeni baştan kurarken bu ortamda Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı da taraftarın tepkisinin odağı olmaları nedeniyle ısrarla gitmek istediklerini iletti. Berkan ise G.Saraylı olduğunu ve forma giymek için elinden geleni yapacağını söyleyip bir şans daha istedi.

TAKIMIN DİNAMOSU

24 yaşındaki oyuncu, A.Gücü maçı ile birlikte yeniden taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı. Kaptığı 3 top ile sarı-kırmızılıların en iyisi olan Berkan, girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sini kazandı, 2 hava topu aldı ve bitmek tükenmek bilmeyen eforu ile de takımın ayakta kalan ismiydi.

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Galatasaray'da Berkan Kutlu rüzgarı esiyor!
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