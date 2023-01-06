Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da Lucas Torreira takımla çalıştı!
Giriş Tarihi: 6.1.2023 20:36

Galatasaray’da Lucas Torreira takımla çalıştı!

DHA
Galatasaray’da Lucas Torreira takımla çalıştı!

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Pazar günü derbi maçta Fenerbahçe’nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başlayıp, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan ülkesinden dönen Lucas Torreira antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
Abdullah Bey kendisi çıksın
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’da Lucas Torreira takımla çalıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA