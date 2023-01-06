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Giriş Tarihi: 6.1.2023

ikisine de yaramadı

ikisine de yaramadı
SÜPER Lig'de son galibiyetini 15 Ekim'de alan Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Başakşehir önünde 1 puanı 90+7'de kurtardı. Emre Belözoğlu yönetiminde zirve mücadelesi vermek isteyen İstanbul ekibi, 42. dakikada Berkay'ın harika vuruşuyla üstünlüğü buldu. İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. 90+7'de kaleci Günay'ın uzun vuruşuna hareketlenen Ertuğrul Ersoy, kafa pasıyla ceza sahası içinde karambol oluşturdu. Maxim'in şutu top ağlarla buluşunca Gaziantep FK beraberliği yakaladı: 1-1. Kırmızı-siyahlılar, galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı.

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ikisine de yaramadı
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