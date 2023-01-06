ikisine de yaramadı

SÜPER Lig'de son galibiyetini 15 Ekim'de alan Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Başakşehir önünde 1 puanı 90+7'de kurtardı. Emre Belözoğlu yönetiminde zirve mücadelesivermek isteyen İstanbulekibi, 42. dakikada Berkay'ınharika vuruşuyla üstünlüğübuldu. İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. 90+7'de kaleci Günay'ın uzun vuruşuna hareketlenen Ertuğrul Ersoy, kafa pasıyla ceza sahası içinde karambol oluşturdu. Maxim'in şututop ağlarla buluşuncaGaziantep FK beraberliğiyakaladı: 1-1. Kırmızı-siyahlılar, galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı.