İngiltere Championship ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’dan tarihi karar!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tarihi bir karara imza atarak sezonun kalan bölümünde taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürüleceğini açıkladı.
Premier Lig'e çıkma hedefi bulunan Championship ekibi Hull City'de taraftara müjde geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi kulüp radikal bir karar aldı.
SON MAÇINI KAZANDI
Championship'in 26. haftasında Hull City, Wigan Athletic'e konuk oldu. Maçın 15. dakikasında Jacob Greaves'in golüyle önce geçen Hull City, devreyi 1-0 önde tamamladı.
63. dakikada Nathan Broadhead'in golüyle ev sahibi Wigan Athletic eşitliği yakalarken 78. dakikada Oscar Estupinan, Hull City'yi tekrar öne geçirdi. Hull City'de Tyler Smith ise 85 ve 90+1'de kaydettiği gollerle skoru belirledi.
Bu sonuçla Hull City, sahadan 3 puanla ayrılırken puanını 33'e yükseltti ve ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ligde son sırada yer alan Wigan Athletic ise 24 puanda kaldı. (Tr haber)