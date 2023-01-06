Korner direğı ‘silah’ sayıldı

SPOR Toto 1. Lig'de Göztepe-Altay arasında 27 Kasım 2022'de oynanan olaylı derbide Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldıranholigan MehmetNihat Aydın'ın kullandığıkorner direğisoruşturmada 'silah' olarak sayıldı. Aydın için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılırken, 15 yıla kadar da hapsi istendi. İddianamede, taraftarın sahaya daldığı, boydan boya geçip arkası dönük olan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e hayati organı olan başının arkasıyla ensesine korner direğiyle 2 kez vurduğu belirtildi. Eylemiçevredekilerin engellemesisonucu sonlandırmakzorunda kaldığınınaltı çizildi. Öte yandan sanığın olay anında 1.16 promil alkollü olduğu iddianamede yer aldı. Kaleci Özenç'in, kendisini hastanelik eden holigandan şikâyetçi olmadığını söylediği belirtildi.