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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Korner direğı ‘silah’ sayıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Korner direğı ‘silah’ sayıldı
SPOR Toto 1. Lig'de Göztepe-Altay arasında 27 Kasım 2022'de oynanan olaylı derbide Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigan Mehmet Nihat Aydın'ın kullandığı korner direği soruşturmada 'silah' olarak sayıldı. Aydın için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılırken, 15 yıla kadar da hapsi istendi. İddianamede, taraftarın sahaya daldığı, boydan boya geçip arkası dönük olan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e hayati organı olan başının arkasıyla ensesine korner direğiyle 2 kez vurduğu belirtildi. Eylemi çevredekilerin engellemesi sonucu sonlandırmak zorunda kaldığının altı çizildi. Öte yandan sanığın olay anında 1.16 promil alkollü olduğu iddianamede yer aldı. Kaleci Özenç'in, kendisini hastanelik eden holigandan şikâyetçi olmadığını söylediği belirtildi.

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Korner direğı ‘silah’ sayıldı
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