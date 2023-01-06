Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serie A ve Premier Lig Takip Ediyordu, Ruslar Geliyor! Haji Wright'a Transfer Teklifi
Giriş Tarihi: 6.1.2023 10:38

Serie A ve Premier Lig Takip Ediyordu, Ruslar Geliyor! Haji Wright'a Transfer Teklifi

Serie A ve Premier Lig Takip Ediyordu, Ruslar Geliyor! Haji Wright’a Transfer Teklifi

Atalanta ve Crystal Palace'ın transfer listesindeki Antalyasporlu Haji Wright için Lokomotiv Moskova da devreye girdi. Ruslar, resmi teklif için hazırlanıyor.

Antalyaspor'da ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright'ın talipleri artıyor. İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile birlikte 4 kulübün takibe aldığı Haji Wright için Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da devreye girerken, bu kez Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİFLE GELİYOR
Antalyaspor'un 10 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedeline karşılık Rus ekibinin 6 milyon Euro ile kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Lokomotiv Moskova, Antalyaspor ile ilk teması kurarken, resmi teklifini ise kısa süre içerisinde sunması bekleniyor.

DEVRE ARASI GİDEBİLİR
Sezon başında bonservisi alınan Haji Wright'ı 1 yıl kadroda tutup satmayı planlayan Antalyaspor yönetimi, tatmin edecek bir rakama ulaşılması halinde devre arasında da yolları ayırabilir.

ANTALYASPOR 6 MİLYONA SICAK BAKMIYOR
Kırmızı-Beyazlılar, 6 milyon Euro civarındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Akdeniz ekibi, rakamın daha yukarılara çıkması halinde ABD'li golcüyle vedalaşacak.

51 MAÇTA 26 GOL
Yaklaşık 1.5 yıldır Antalyaspor forması giyen Haji Wright, 51 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı sırtına geçirdi. 26 kez gol sevinci yaşayan ABD'li futbolcu, 3 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

2022'NİN EN GOLCÜSÜ
2022 yılının Süper Lig'deki en golcü ismi olan başarılı futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 10 gol atarak, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ardından krallık yarışında ikinci sırada bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Antalyaspor adına tek başına 10 gol kaydederken, diğer takım arkadaşları da aynı sayıda gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor'un Süper Lig'deki durumu
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 15 maçın 5'ini kazanan Antalyaspor, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Kırmızı-Beyazlılar, topladığı 16 puan ile beklenenin altında kaldı. 7 Ocak Cumartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada yer aldı. (ajansspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç. yakalandı
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayraklarını kaldırtmıştı! Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu: Yazıklar olsun size
Son dakika: BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi
Abdullah Bey kendisi çıksın
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
EMEKLİ ZAMMI MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu!
Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!
Çocuklardan CİMER'e yüz güldüren mesajlar! Kimisi Başkan Erdoğan'a şiir yazdı kimisi babasını şikayet etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Serie A ve Premier Lig Takip Ediyordu, Ruslar Geliyor! Haji Wright'a Transfer Teklifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA