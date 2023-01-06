Serie A ve Premier Lig Takip Ediyordu, Ruslar Geliyor! Haji Wright’a Transfer Teklifi

Antalyaspor'da ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright'ın talipleri artıyor. İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile birlikte 4 kulübün takibe aldığı Haji Wright için Premier Lig temsilcisi Crystal Palace da devreye girerken, bu kez Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİFLE GELİYOR

Antalyaspor'un 10 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedeline karşılık Rus ekibinin 6 milyon Euro ile kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Lokomotiv Moskova, Antalyaspor ile ilk teması kurarken, resmi teklifini ise kısa süre içerisinde sunması bekleniyor.

DEVRE ARASI GİDEBİLİR

Sezon başında bonservisi alınan Haji Wright'ı 1 yıl kadroda tutup satmayı planlayan Antalyaspor yönetimi, tatmin edecek bir rakama ulaşılması halinde devre arasında da yolları ayırabilir.

ANTALYASPOR 6 MİLYONA SICAK BAKMIYOR

Kırmızı-Beyazlılar, 6 milyon Euro civarındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Akdeniz ekibi, rakamın daha yukarılara çıkması halinde ABD'li golcüyle vedalaşacak.

51 MAÇTA 26 GOL

Yaklaşık 1.5 yıldır Antalyaspor forması giyen Haji Wright, 51 maçta Kırmızı-Beyazlı formayı sırtına geçirdi. 26 kez gol sevinci yaşayan ABD'li futbolcu, 3 kez de arkadaşlarına asist yaptı.

2022'NİN EN GOLCÜSÜ

2022 yılının Süper Lig'deki en golcü ismi olan başarılı futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 10 gol atarak, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ardından krallık yarışında ikinci sırada bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Antalyaspor adına tek başına 10 gol kaydederken, diğer takım arkadaşları da aynı sayıda gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor'un Süper Lig'deki durumu

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 15 maçın 5'ini kazanan Antalyaspor, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Kırmızı-Beyazlılar, topladığı 16 puan ile beklenenin altında kaldı. 7 Ocak Cumartesi günü Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada yer aldı. (ajansspor)