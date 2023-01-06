Yeni bir meydan okuma! Neymar da Silva Santos Premier Lig’e gidiyor

30 yaşındaki Neymar'ın sözleşme maliyetinden kurtulmak isteyen Paris Saint-Germain, transferin önünü açmış ve Neymar'ı gözden çıkarmıştı. Yetenekleri ile olduğu kadar kazandığı para ile de gündem olan Brezilyalı Neymar, 2022'nin en çok kazanan 5 futbolcusundan biriydi. Bu durumdan rahatsız olan PSG, oyuncusunun transferine sıcak bakıyor ve çok geç olmadan iyi bir bonservis bedeli kazanıp, başka yatırımlar yapmayı hedefliyor.

NEYMAR'A NEWCASTLE KANCASI

Premier Lig'in yükselen değerlerinden Newcastle United, yıldız futbolcu Neymar'a talip oldu. Düzenli yatırımlarla büyüyen ve şu an Şampiyonlar Ligi potasında olan Newcastle United, Neymar için tam 100 milyon euro ödemeyi düşünüyor. Hem kulübün marka değerini artırmayı hem de sahadaki oyun yapısını daha estetik hale getirmeyi isteyen ada ekibi, transfer için çalışmalara başladı. (Akşam)