Hangi Kredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor deplasmanında

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Bitexen Giresunspor, 19 puanla 11. Sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından, hafta içi Trabzonspor'a dış sahada 3-0 kaybetti.

Ligde geride kalan 16 mücadelesinde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgiyle 11 puan toplayan ve 18. sırada yer alan HangiKredi Ümraniyespor, bu sezon en az kazanan ekip konumunda. İstanbul temsilcisi, MKE Ankaragücü deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından iç sahada Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Serginho ve Faustin Senghor'un durumları belirsiz. Ümraniyespor'da da Onur Ayık'ın durumu belirsizliğini korurken, Allyson Santos kırmızı kart, Serkan Göksu da sarı kart cezalısı.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İki ekip bugüne kadar 10 maçta karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerin tamamı Spor Toto 1. Lig'de oynandı. Süper Lig'de ilk kez rakip olacak iki takımın 1. Lig'de oynadığı 10 maçta Ümraniyespor 6, Giresunspor da 2 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.