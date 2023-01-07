Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hangi Kredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor deplasmanında
Giriş Tarihi: 7.1.2023 09:16

Hangi Kredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor deplasmanında

AA
Hangi Kredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, yarın Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Bitexen Giresunspor, 19 puanla 11. Sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından, hafta içi Trabzonspor'a dış sahada 3-0 kaybetti.

Ligde geride kalan 16 mücadelesinde 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgiyle 11 puan toplayan ve 18. sırada yer alan HangiKredi Ümraniyespor, bu sezon en az kazanan ekip konumunda. İstanbul temsilcisi, MKE Ankaragücü deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından iç sahada Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, Serginho ve Faustin Senghor'un durumları belirsiz. Ümraniyespor'da da Onur Ayık'ın durumu belirsizliğini korurken, Allyson Santos kırmızı kart, Serkan Göksu da sarı kart cezalısı.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR
İki ekip bugüne kadar 10 maçta karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerin tamamı Spor Toto 1. Lig'de oynandı. Süper Lig'de ilk kez rakip olacak iki takımın 1. Lig'de oynadığı 10 maçta Ümraniyespor 6, Giresunspor da 2 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi Kredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor deplasmanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA