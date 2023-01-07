Hatayspor’un konuğu Antalyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
CANLI ANLATIM
Hatayspor 0-0 Antalyaspor (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Cemali, Wright, Adriano
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.