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Giriş Tarihi: 7.1.2023 16:05

Hatayspor'un konuğu Antalyaspor | CANLI

Hatayspor’un konuğu Antalyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Hatayspor-Antalyaspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Hatayspor 0-0 Antalyaspor (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Fredy, Ufuk, Cemali, Wright, Adriano

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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Hatayspor'un konuğu Antalyaspor | CANLI
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