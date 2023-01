Oyuncuların değil hocaların derbisi

YOL AÇILDI HERKES GEÇMEK İSTER

MELER'İN EN ZOR MAÇI

KADERLERİ HAFTAYA

BELLİ OLUR

Gözler yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Bu maçı kim kazanır, neden?Ev sahibi olmak her zaman artı 1 avantaj sağlar. Derbiler kendi içinde her zaman farklı dinamiklerle ortaya çıkar ve o gün içindeki performanslar iki takım için de önemlidir. Erken görülebilecek kartlar, eksik kalmak, golü erken bulmak ve erken yemek oyun dengelerini her zaman değiştirir. Ama iki takım açısından da formda oldukları bir dönem. İkisinin de çok önemli, sonucu değiştirecek oyuncuları var. Bunlar birçok şeyi maçın içinde farklı yere taşıyabilirler. Ama son yıllarda derbilerdeki sonuçları belirleyen faktörün teknik direktörlerin oyun tercihleri olduğunu görüyoruz.Ancak ikinci yarının ortalarından sonra daha net hamleler görüyoruz. Bu maçta da benzerini yaşayacağımızı düşünüyorum.Her ne kadar derbilerde sonuç belli olmasa da hatta favori olmayan takım zaman zaman kazanarak çıksa da yarınki derbide F.Bahçe'yi bir adım önde görüyorum.Fakat dedim ya 40 yıldır öyle derbiler seyrettik ve yönettik ki maç öncesi '3-5 fark olur' derken bir bakmışsınız diğer takım kazanıvermiş.Kadıköy'de 50 bin taraftarını arkasına alacak olan Fenerbahçe, bu sezon en önemli silahı olan ön alan baskısını derbinin ekstra motivasyonuyla Galatasaray üzerinde uygulayacak. Galatasaray çıkışlarda sorun yaşayan ama kalecisi ve savunmasıyla da sağlam duran bir takım. Fenerbahçe, rakibin zayıf halkası sol bek üzerinden oyunu çözebilir.Galatasaray, bir kez daha ikinci yarıda düşerse bu kez karşısında İstanbulspor ve Ankaragücü yok, Fenerbahçe bu handikaba cezayı keser.Derbilerden önce şu yorumu yaparım; 'Kendi sahasında oynayan takım bir adım öndedir.'İki takımın da bazı saha içi sıkıntıları mevcut. Teknik direktörlerin, rakiplerini de analiz ederek sahaya çıkaracakları takım tertibi ve taktik anlayışları büyük önem taşıyacak. Benim favorim bu maç için Fenerbahçe.VAR kayıtları açıklandı. Birçok tartışma beraberinde geldi. TFF Başkanı, "Bir daha açıklanmayacak. Bu iş çocuk oyuncağı mı?" dedi. Süreci nasıl görüyorsunuz?Bir kapıyı açıyorsanız, 'Ben bunu yalnızca bir kerelik yaptım' diyemezsiniz.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları bundan sonra kararlılığı ifade eder gibi görünüyor. Ama bunu uygulayabilecek iradeyi ne kadar ortaya koyabilecekler, göreceğiz.40 yıldır Türk futbolundayım. Hakem problemi hiç bu kadar yoğunlaşmamıştı.Hem kendini kurtardı hem de topluma, 'Alın bizim hakemler neymiş görün" dedi. Fakat bu tür eylemler beraberinde çeşitli komplikasyonlar getirir.Öyle bir maçta öyle bir olay olur ki yine 85 milyonun baskısıyla VAR konuşmalarını açıklamak zorunda kalırlar.Sivas-G.Saray maçındaki VAR konuşmalarını dinledim, birçok cahil adamın konuşmalarına şahit oldum. İşin kötüsü, VAR hakemi de AVAR hakemi de hatta orta hakem de ofsayt kuralını tam olarak bilmiyor.İki maçın VAR kayıtlarını açıklayan Federasyon, "Bakın, bu adamlar kasıtlı, taraf tutan karakterler değiller. Yetersizlikleri bu hataları getirdi" demeye getirdi. Elbette bu iş çocuk oyuncağı değil, bu oyunu sevenler haftada 9 maçın yanında bir de her maçın VAR kayıtlarını mı dinleyecek!Geride kalan haftalarda sessiz kalıp iki maçın kaydını yayınlarsanız, öncesi ve sonrasındaki hatalar için de kulüpler, "Bu iş çocuk oyuncağı mı?" diye sorar.Normalde VAR kayıtlarının açıklanmaması lazım.Bana göre bu şartlarda iyi oldu. Ama emsal diye tekrarlanırsa telafisi olmayan bir sıkıntı ortaya çıkar.Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. MHK'nin bu ataması için ne diyorsunuz?Kim atansa tartışma olacaktı. İsmin artık çok önemli olmadığını biliyoruz.Temennim hakemi değil, mücadeleyi, kaliteyi, yüksek oyun temposunu, teknik direktörlerin etkili taktik dokunuşlarını ve golleri konuşacağımız bir maç olması.Maalesef MHK, 'Ben bir hiçim' diyerek algoritmanın da yok hükmünde olduğunu itiraf etti. Son iki büyük maça baktığımızda hakem Meler'di. Üstelik son 6-7 haftadaydı bu maçlar. Yarın da Halil Umut Meler… Bu şu demektir; 'Benim elimde hakem yok. Hakem yetiştiremedim, algoritma falan palavradır ve iflas ettik'.Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus sonrasında star hakem Halil Umut Meler. Onu derbiye atamak için yapay zekaya ihtiyaç yok. Bir haftadır yükselen tansiyon yüzünden sahada iyi niyetli olmayacak futbolcu grubu göreceğiz iki takımda da.Memlekette yarın kimsenin iş yükü onlarınkinden ağır değil. İnşallah derbinin baş aktörleri olmazlar.Merkez Hakem Kurulu, içine düştüğü durumdan dolayı derbiye Halil Umut Meler'i atadı.Ama kısa süre önce Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını yöneten bu hakemin mecburiyetler dolayısıyla bu maça da atanması bence üzücü bir olay.Trabzonspor ve Beşiktaş'ın performansını nasıl buluyorsunuz? Herkes "Zirve yarışında olacağız" diyor. Buna katılıyor musunuz?: Sezon başında 5 maç oynandığında toplam 15 puanın olduğu yerde 5-6 puan geride olmak büyük fark görünebilir. Ama önünüzde 20'den fazla maç varsa bu puan farklarının aşılabileceğini bilirsiniz. Trabzonspor ve Beşiktaş açısından önemli olan oyun ritimlerini yakalayabilmeleri ve kazanma sürekliliğine ulaşabilmeleri. Her iki takım da üst üste birkaç maç kazanabilme başarısı gösterebilirse inançlarını tekrar pekiştirebilirler.Trabzonspor ve Beşiktaş sonuna kadar şampiyonluğu kovalarlar. Ola ki yukarıdaki takımlar ve özellikle F.Bahçe ile G.Saray takıldıklarında tepede bulunan 5-6 takımın puan aralığı daralır. Kadro kalitesine baktığımızda Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın tepedeki takımlardan hiçbir eksiği yok.: Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yarışa dahil olabilmesi için önce 3 maç arka arkaya kazanmaları gerekiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, bunu ve fazlasını yaptıkları için zirvedeler. İki takımda da Ghezzal ve Visca gibi maç çözen adamların sakatlıkları, bu galibiyet serilerinin gelmemesinde en büyük engel. Gelecek hafta Trabzonspor- Başakşehir ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarından çıkacak sonuçlar, iki takımın da yarışa devam edip etmeyeceğini bize söylemese de fısıldar.