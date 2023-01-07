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Giriş Tarihi: 7.1.2023 20:37

Real Madrid, deplasmanda Villarreal'e yenildi

AA
Real Madrid, deplasmanda Villarreal’e yenildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada üstün oynayan taraf olan Villarreal, 47. dakikada Yeremy Pino ile 1-0 öne geçti.

Real Madrid, penaltıdan Karim Benzema'nın attığı golle 60. dakikada skora eşitliği getirse de 63. dakikada penaltıdan bu kez Villarreal Gerard Moreno ile tekrar üstünlüğü ele geçirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince Villarreal sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid 38 puanla averajla 2. sırada kalırken, Villarreal 27 puana 5. sırada yer alıyor.

Lider Barcelona (38 puan) yarın deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Öte yandan Real Madrid, Kral Kupası son 16'lar turunda da eşleştiği Villarreal ile 18 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.

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Real Madrid, deplasmanda Villarreal'e yenildi
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