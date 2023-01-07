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Giriş Tarihi: 7.1.2023 09:28 Son Güncelleme: 7.1.2023 09:50

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'ten önemli açıklamalar! Kartal gibi yüksek uçun...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş’ten önemli açıklamalar! Kartal gibi yüksek uçun...

Kasımpaşa karşılaşması öncesi takımla bir toplantı gerçekleştiren deneyimli çalıştırıcı, “Sahada Beşiktaş gibi oynamalıyız. Bunu bizi izleyen herkese hissettirelim” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, ligin ilk 5 haftasının ardından üst üste iki maç kazanmayı başaramadı. Son 10 karşılaşmada, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında geride kaldı. Bu noktada talebelerine uyarıda bulunan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Üst üste kazanma alışkanlığını yakalamalıyız. Geçtiğimiz hafta kıymetli bir galibiyet aldık ama bunu daha da değerli hale getirmek bizlerin elinde."

GELECEK ÜÇ SINAVI DA DEPLASMANDA
Zorlu bir fikstüre giriyoruz, bu süreçten seri galibiyetler ve iyi oyunlar çıkmalıyız. Taraftarın ve camianın bize olan inancı ancak böyle artar. Sizlerden daha fazla özveri, mücadele ve yardımlaşma bekliyorum. Sahada Beşiktaş gibi oynamalıyız. Bunu, bizi izleyen herkese hissettirelim." Siyah-beyazlı takım, bu akşam evinde Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra sırasıyla Konya, A.Gücü (Türkiye Kupası) ve Kayseri ile deplasmanda karşılaşacak.

JOSEF DE SOUZA KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Kritik virajda takım için büyük öneme sahip olan tecrübeli ön libero, iki gündür kasığındaki ağrıları nedeniyle takımla antrenmanlara çıkamadı. Sezon öncesi dizinden ameliyat olan ve döndükten sonra da yine sakatlık yaşayan Josef, Dünya Kupası arasında uzun süre takımdan ayrı kalırken Adana Demirspor maçıyla sahalara dönüş yapmıştı. Siyah-beyazlıların 33 yaşındaki futbolcusu, bugünkü karşılaşmada kadroda yer almayacak. Josef'in yerine Atiba forma giyecek. Kart cezalısı Valentin Rosier'in görevini ise Tayfur Bingöl üstlenecek. Sakatlığını atlatan Salih Uçan da kadroda olacak ancak kulübede kalacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN SAİSS- TALHA KARARSIZLIĞI
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve hafta başından itibaren takıma dahil oldu. Faslı futbolcu, Kasımpaşa maçında görev alabilmek için özverili bir çalışma gerçekleştirirken teknik heyeti de kararsızlığa sevk etti. Teknik direktör Şenol Güneş bugünkü Kasımpaşa maçı özelinde Romain Saiss ile Tayyip Talha arasında sol stoper için tercih yapacak.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'ten önemli açıklamalar! Kartal gibi yüksek uçun...
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