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Giriş Tarihi: 7.1.2023 12:34

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den büyük meydan okuma! TFF'ye flaş talep

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den büyük meydan okuma! TFF’ye flaş talep

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir talepte bulundu.Çebi, hem Gaziantep ile oynadıkları kendi maçlarının hem de Galatasaray’ın Sivasspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin tekrarını istedi.

Beşiktaş, VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla ortaya çıkan gerçekler sonrasında durumu farklı bir boyuta taşıdı, maçın tekrarlanması talebinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunan siyah-beyazlılar, bugüne kadar oynanan 17 haftalık süreçte, belirledikleri 10 karşılaşmanın VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Kartal, sadece kendilerinin ve Galatasaray'ın değil, bariz hata yaşanan diğer kulüplerle ilgili VAR kayıtlarının da yayınlanmasını talep etti.

Sivasspor karşılaşmasında hakemin kural hatası yapmadığını, VAR'ın da protokollere uygun olarak işleyiş yaptığına vurgu yapan Beşiktaş Yönetimi, bunun neden yayınlandığını anlayamadıklarını dile getirdi.

Bunun sonrasında karşı bir hamlede bulunan siyah-beyazlılar, hem Gaziantep ile oynadıkları kendi maçlarının hem de Galatasaray'ın Sivasspor ile yaşadığı mücadelenin tekrarını talep etti. Beşiktaş'ın haksız bir kazanç elde ettiği yolundaki algıyı boşa çıkarmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Oysa biz Gaziantep'te 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. Gelin, 25. dakikadan itibaren Gaziantep maçını tekrar edin ve Beşiktaş da 10 kişi (N'Koudou kırmızı görerek) olsun. Biz takımıza güveniyoruz" vurgusu yaptı.

Başkan Çebi, ancak Galatasaray'ın da 50. dakikadan itibaren Sivasspor ile maça çıkmasını istedi. Sivasspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün geçerli sayılmasını ve o dakikadan itibaren yeniden oynanması şartını koşan siyah-beyazlıların başkanı, Beşiktaş olarak büyük bir meydan okumaya imza atmış oldu. (Fotomaç)

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den büyük meydan okuma! TFF'ye flaş talep
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