Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçuyor! Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran haber...
Giriş Tarihi: 7.1.2023 12:30 Son Güncelleme: 7.1.2023 12:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçuyor! Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran haber...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçuyor! Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran haber...

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen form grafiğine tutturamayan Mert Hakan Yandaş'a Moskova yolu gözüktü. Son maçlarda forma şansı yakalayamayan tecrübeli oyuncu gelecek teklifleri değerlendireceğini söylemişti. Sezon başında Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalan CSKA Moskova Mert Hakan için 7 milyon Euroluk bir teklifle gelmiş ve kulüp teklifi reddetmişti. Mert Hakan Yandaş istediği forma şansını bulamayınca sezon ortasında tekrardan Rus ekibiyle masaya oturmak istediğini yönetime bildirdi. İşte flaş transferde detaylar..

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş hareketliliği yaşanıyor. Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş için tekrardan masaya oturmaya hazırlanıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Sezon başında Fenerbahçe'den gitmeye hazırlanan Mert Hakan Yandaş, yönetim tarafından veto edilince takımda kalmak zorunda kalmıştı. CSKA Moskova'nın peşinde olduğu bilinen yıldız oyuncu için Rus ekibi tekrardan masaya oturma kararı aldı. Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin 10 milyon Euroluk teklifini tekrardan değerlendirmeye aldı ve kararını verdi. Rus ekibi 10 milyon Euroluk teklifi vermeye hazır olduğunu Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

BAŞKAN ALİ KOÇ, JORGE JESUS'TAN ONAY BEKLİYOR
Mert Hakan Yandaş'ın transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Portekizli teknik adamında onay vermesi halinde yıldız futbolcunun transferinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mert Hakan Yandaş ise transfer haberleriyle ilgili sessizliğini koruyor. Sezon öncesinde gündeme gelen transfer haberleriyle ilgili topu Fenerbahçe yönetimine atan yıldız futbolcu, 'Fenerbahçe'nin yararına olacaksa transfer olabilirim' demişti. Başkan Ali Koç'un transferi bir an önce tamamlayarak kasaya sıcak para girişi yapmak istediği öğrenildi.

İSTATİSTİK
Toplam bu sezon 11 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 gol 1 asistle 2 gole direkt katkı sağladı.(Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak!
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
Acıklı güldürü
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Bunların sistemi
Son Dakika | Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler! Çanakkale ve Tekirdağ dahil birçok ilde hissedildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçuyor! Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran haber...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA