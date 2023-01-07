Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mert Hakan Yandaş yuvadan uçuyor! Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran haber...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş hareketliliği yaşanıyor. Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş için tekrardan masaya oturmaya hazırlanıyor.

MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Sezon başında Fenerbahçe'den gitmeye hazırlanan Mert Hakan Yandaş, yönetim tarafından veto edilince takımda kalmak zorunda kalmıştı. CSKA Moskova'nın peşinde olduğu bilinen yıldız oyuncu için Rus ekibi tekrardan masaya oturma kararı aldı. Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin 10 milyon Euroluk teklifini tekrardan değerlendirmeye aldı ve kararını verdi. Rus ekibi 10 milyon Euroluk teklifi vermeye hazır olduğunu Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

BAŞKAN ALİ KOÇ, JORGE JESUS'TAN ONAY BEKLİYOR

Mert Hakan Yandaş'ın transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Portekizli teknik adamında onay vermesi halinde yıldız futbolcunun transferinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mert Hakan Yandaş ise transfer haberleriyle ilgili sessizliğini koruyor. Sezon öncesinde gündeme gelen transfer haberleriyle ilgili topu Fenerbahçe yönetimine atan yıldız futbolcu, 'Fenerbahçe'nin yararına olacaksa transfer olabilirim' demişti. Başkan Ali Koç'un transferi bir an önce tamamlayarak kasaya sıcak para girişi yapmak istediği öğrenildi.

İSTATİSTİK

Toplam bu sezon 11 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 gol 1 asistle 2 gole direkt katkı sağladı.(Akşam)