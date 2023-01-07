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Giriş Tarihi: 7.1.2023 11:25 Son Güncelleme: 7.1.2023 11:36

Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur: Kadıköy'den lider dönmek istiyoruz

Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur: Kadıköy’den lider dönmek istiyoruz

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada Kadıköy'den lider dönmek istediklerini söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisine ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'den lider dönmek istediklerini söyleyen Timur, "Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz." dedi.

"İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız" diyen Erden Timur, "Lig uzun maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç. Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia. İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer. Gönülden inancımız, inşallah kazanıp geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur: Kadıköy'den lider dönmek istiyoruz
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