Son dakika Galatasaray haberleri: İngiliz basınından bomba iddia! Aslan Mosquera için harekete geçti

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları başladı. Sarı-Kırmızılı ekipte teknik patron Okan Buruk'un raporları doğrultusunda takviyelerin yapılması bekleniyor.

Ross'un sakatlığı sonrası stoper bölgesine transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. talkSPORT'tan Maurico Andres Luna Aroztegui'nin haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile ilgileniyor.

Haberde Sarı- Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi. Mosquera'nın İngiliz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kolombiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı ve 309 dakika sahada kaldı.

SOLDAN AZİZ BEHİCH GELİYOR!

Galatasaray savunmanın solu için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı kurmaylar sezon başında Dundee United'a transfer olan Aziz Behich'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu sezon sol kanattan beklenen verimi alamayan Galatasaray hem tecrübesi hem uygun maliyeti hem de Türk pasaportu nedeniyle bu oyuncuyu tercih etmiş durumda. Galatasaray'ın sezon başında Aziz Behich'i bedelsiz transfer edip 2024'e kadar kontrat imzalayan Dundee United'a 400 bin Euro bonservis teklif edip, bu transferi imzaya dökmeye çalıştığı ifade ediliyor. Ülkemizde Bursa, Başakşehir, Kayseri ve Giresun formaları giyen, Avustralya ile Dünya Kupası'nda da oynayan 32 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu öğrenildi.

KATAR'DA BOY GÖSTERDİ

Ülkemizde daha önce Bursaspor formasını giyen ve TC vatandaşlığı bulunan Aziz Behich, 2022 Dünya Kupası'nda Avustralya adına ter döktü. Tecrübeli futbolcu yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.

TORREIRA İDMANA KATILDI

Yarınki derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da dün akşam yapılan idmana Uruguay'dan dönen Lucas Torreira da katıldı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan yıldız oyuncu sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi.

GOMİS BİR İLKİN PEŞİNDE!

Galatasaray'ın tecrübeli Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı forma ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı henüz gol atmış değil. 37 yaşındaki Gomis, ister ilk 11'de isterse de sonradan oyuna girip yarınki derbide Fenerbahçe'ye karşı ilk gol sevincini yaşamak istiyor. Başarılı golcü, bu sezonki performansını bu şekilde taçlandırmayı planlıyor.

BEKLENEN OLDU: DERBİ MELER'İN

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. MHK beklendiği gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Halil Umut Meler'e verdi. Meler son olarak Trabzonspor- Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı. (Takvim)