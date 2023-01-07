Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor, Mert Çetin İle görüşmelere başladı

İstanbulspor'u sahasında 6-0'la geçen Adana Demirspor, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi Şimşekler, savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın takımdan ayrılması durumunda yerini doldurmak için harekete geçti.

SAMET AKAYDIN, FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Fanatik'te yer alan habere göre; Mavi-Lacivertliler, 4 büyüklerin peşinde olduğu Samet Akaydın'ı 3.5 milyon Euro civarı bir rakama ara transferde Fenerbahçe 'ye satmaya hazırlanıyor.

SAMET AKAYDIN'IN YERİNE MERT ÇETİN

Yerine gelecek stoper ise İtalya'da bulundu: Mert Çetin... Lecce'de kiralık oynayan ancak Çizme ekibinde mutlu olmayan ve ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'un ilgisine sıcak bakıyor. Oyuncuyla görüşmeler başladı.

KİRALIK GELECEK

Bonservisi Hellas Verona'da olan Mert'in ilk etapta sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. 2019'da 4,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden Roma'ya giden Mert, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kayserispor'da görev yapmıştı.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hellas Verona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki milli oyuncu, kiralandığı Lecce'de bu sezon sadece 1 maçta forma giydi ve 21 dakika sahada kaldı.

ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Adana Demirspor, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mavi Şimşekler ligde topladığı 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor. (ajansspor)