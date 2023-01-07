Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor, Mert Çetin İle görüşmelere başladı
Giriş Tarihi: 7.1.2023 12:32 Son Güncelleme: 7.1.2023 12:43

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor, Mert Çetin İle görüşmelere başladı

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor, Mert Çetin İle görüşmelere başladı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda yerini Mert Çetin ile dolduracak.

İstanbulspor'u sahasında 6-0'la geçen Adana Demirspor, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi Şimşekler, savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın takımdan ayrılması durumunda yerini doldurmak için harekete geçti.

SAMET AKAYDIN, FENERBAHÇE'YE DOĞRU
Fanatik'te yer alan habere göre; Mavi-Lacivertliler, 4 büyüklerin peşinde olduğu Samet Akaydın'ı 3.5 milyon Euro civarı bir rakama ara transferde Fenerbahçe 'ye satmaya hazırlanıyor.

SAMET AKAYDIN'IN YERİNE MERT ÇETİN
Yerine gelecek stoper ise İtalya'da bulundu: Mert Çetin... Lecce'de kiralık oynayan ancak Çizme ekibinde mutlu olmayan ve ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'un ilgisine sıcak bakıyor. Oyuncuyla görüşmeler başladı.

KİRALIK GELECEK
Bonservisi Hellas Verona'da olan Mert'in ilk etapta sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. 2019'da 4,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden Roma'ya giden Mert, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kayserispor'da görev yapmıştı.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ
Hellas Verona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki milli oyuncu, kiralandığı Lecce'de bu sezon sadece 1 maçta forma giydi ve 21 dakika sahada kaldı.

ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Adana Demirspor, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mavi Şimşekler ligde topladığı 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor. (ajansspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak!
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
Acıklı güldürü
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Bunların sistemi
Son Dakika | Ege Denizi'nde peş peşe korkutan depremler! Çanakkale ve Tekirdağ dahil birçok ilde hissedildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor, Mert Çetin İle görüşmelere başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA