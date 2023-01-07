Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da duran toplarda dikkat çeken istatistik! Karşı durulmuyor...

2022'nin son maçında Fatih Karagümrük'e yenilen Trabzonspor, 3-0'lık farklı Giresunspor zaferiyle taraftarının gönlünü alırken, atılan üç golün de duran toplardan gelmesi dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın idmanlarda üzerinde durduğu konulardan biri olan bu organizasyondan bordo-mavililer bu sezon 8 kez ağları sarsarken, karşılığında 9 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına, attığı gol bakımından Fatih Karagümrük (12) ve Beşiktaş'ın (9) ardından üçüncü sıraya kuruldu. Listede Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Alanyaspor da 7'şer golle 4'üncü basamağı paylaştı.Duran top organizasyonlarından 2'şer gol bulan Maxi Gomez ile Marc Bartra takım arkadaşlarına bu alanda liderlik ediyor. İki futbolcuyu Doğucan Haspolat ve Stefano Denswil izlerken, bir gol de rakibin kendi kalesine vuruşuyla gerçekleşti. Sezon başında 4 lig mücadelesinde forma giyen ve sonrasında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius da 1 gol attı.