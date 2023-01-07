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Giriş Tarihi: 7.1.2023 09:37 Son Güncelleme: 7.1.2023 10:07

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da duran toplarda dikkat çeken istatistik! Karşı durulmuyor...

UĞUR ÇEM
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da duran toplarda dikkat çeken istatistik! Karşı durulmuyor...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Son olarak Giresunspor’u duran top golleriyle deviren bordo-mavililer, bu istatistikte 8 gole ulaştı. Süper Lig’in bu alanda en iyi üçüncü takımı olan Trabzonspor, hanesine 9 puan yazdırdı

2022'nin son maçında Fatih Karagümrük'e yenilen Trabzonspor, 3-0'lık farklı Giresunspor zaferiyle taraftarının gönlünü alırken, atılan üç golün de duran toplardan gelmesi dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın idmanlarda üzerinde durduğu konulardan biri olan bu organizasyondan bordo-mavililer bu sezon 8 kez ağları sarsarken, karşılığında 9 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına, attığı gol bakımından Fatih Karagümrük (12) ve Beşiktaş'ın (9) ardından üçüncü sıraya kuruldu. Listede Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Alanyaspor da 7'şer golle 4'üncü basamağı paylaştı.

MAXİ GOMEZ VE BARTRA'DAN 4 GOL
Duran top organizasyonlarından 2'şer gol bulan Maxi Gomez ile Marc Bartra takım arkadaşlarına bu alanda liderlik ediyor. İki futbolcuyu Doğucan Haspolat ve Stefano Denswil izlerken, bir gol de rakibin kendi kalesine vuruşuyla gerçekleşti. Sezon başında 4 lig mücadelesinde forma giyen ve sonrasında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius da 1 gol attı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da duran toplarda dikkat çeken istatistik! Karşı durulmuyor...
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