Ali Koç'tan maç sonu açıklamalar! "Her şeyden başkan sorumludur..."

Sezon sonuna daha çok var. İnşallah biz şampiyon olacağız. Sezonlar içinde inişler çıkışlar olabilir. Böyle bir durumdayız. Bize yakışan bir durum değil. Başka takımlar da böyle iniş çıkış yapıyor. 3-4 hafta önce şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe dedirten bu takım, bu hoca ise umutlarımızı olumsuz etkileyen de aynı takım, aynı hoca. Eski günlerimize dönüp aynı şekilde devam edeceğiz.

Teknik konuları hocaya sorun. Sevabıyla günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Bir düşüş var. Her düşüşün de bir çıkışı var. Önemli bir 3 puan kaybettik. Dünyanın sonu değil. Rakibimize göre, sezonun geneline bakınca rakamlar, oyun şekli şemali güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yanaydı. 4-0 kazansanız da 2-1 de kazansanız 3 puan alıyorsunuz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Rahat olsunlar. Demoralize oldular, biz de öyle. Biz aynı kadro ve aynı hocayla düzlüğe çıkacağız. Rahat olun.