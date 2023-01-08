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Giriş Tarihi: 8.1.2023 22:41 Son Güncelleme: 8.1.2023 23:17

Ali Koç'tan maç sonu açıklamalar! "Her şeyden başkan sorumludur..."

Ali Koç’tan maç sonu açıklamalar! Her şeyden başkan sorumludur...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Sarı lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, karşılaşma sonrasında önemli açıklamalarda bulunarak sorumluluğu üstlendi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

BİZ GALATASARAY'I 6-0 YENDİĞİMİZDE...

Futbolun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık ama son 4 haftada düşüşe geçtik. 3 puandan öte bir şey değil. Bu skora alışık değiliz. Toparlayacak kişiler de bunlar. Bizim Galatasaray'ı 6-0, 4-0 yendiğimiz sezonlarda şampiyon olamadık. Daha çok çok uzun bir yol var. Oynadığımız futbol, alışık olduğumuz bir futbol değildi. Derbi mağlubiyeti olduğu için etkisi daha çok oldu.

Sezon sonuna daha çok var. İnşallah biz şampiyon olacağız. Sezonlar içinde inişler çıkışlar olabilir. Böyle bir durumdayız. Bize yakışan bir durum değil. Başka takımlar da böyle iniş çıkış yapıyor. 3-4 hafta önce şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe dedirten bu takım, bu hoca ise umutlarımızı olumsuz etkileyen de aynı takım, aynı hoca. Eski günlerimize dönüp aynı şekilde devam edeceğiz.

Teknik konuları hocaya sorun. Sevabıyla günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Bir düşüş var. Her düşüşün de bir çıkışı var. Önemli bir 3 puan kaybettik. Dünyanın sonu değil. Rakibimize göre, sezonun geneline bakınca rakamlar, oyun şekli şemali güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yanaydı. 4-0 kazansanız da 2-1 de kazansanız 3 puan alıyorsunuz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Rahat olsunlar. Demoralize oldular, biz de öyle. Biz aynı kadro ve aynı hocayla düzlüğe çıkacağız. Rahat olun.

5 sezondur nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Bir yoğurt yiyişimiz var. Yazılan oyuncuların çoğuyla ilgileniyoruz. Hiç yapmadık bugüne kadar, belki 1-2 tanedir. Transfer haberleriyle, performans düşüşünün paralellik arz ettiğini düşünmüyorum.

4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Ben burada Galatasaray'a karşı ne zaferler gördüm de galibiyetler gelmedi. Göreceğiz. Köprünün altından çok sular akacak. Ben hocama, takımıma güveniyorum. Bir basiretsizlik vardı bizde. Eski günlere dönmek bizim elimizde. 1-2 hafta içinde alıştığımız, beğendiğimiz, methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir.

Türkiye'deki derbilerde kötü oynadık gibi görünüyor. Avrupa maçlarında, derbi ayarındaki maçlarda muhteşem oynadık. Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil. Taraftarlarımızdan takımımıza güvenmelerini rica ediyorum. Taraftarlarımız muhteşem atmosfer yarattı, onları evlerine mutlu gönderemediğimiz için üzgünüz.

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Ali Koç'tan maç sonu açıklamalar! "Her şeyden başkan sorumludur..."
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