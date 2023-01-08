Ankaragücü’nün konuğu Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. İki maçtır kaybeden Ankaragücü de 3 maçtır yenilen Kayserispor da kötü gidişe son vermek amacında... Ankaragücü-Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR

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İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Sowe

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan